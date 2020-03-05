Президент в інтерв’ю турецькому телебаченню розповів новий обмін полоненими

Українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю турецькому телевізійному каналу "ТРТ", передає пресслужба Глави держави.

"Ми передали в Мінську список з понад 200 осіб. Це дуже важливо. Ми дізналися імена цих людей, де вони перебувають. Ми не знаємо, коли та з яких регіонів ми повернемо цих людей, але ми, безумовно, прагнемо цього", – сказав Глава держави.

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Президент зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.

"Деяких катували, ми не знаємо, хто там є. Але, на жаль, знаємо, що зможемо повернути лише тіла деяких з цих людей. У Мінській групі є люди, які працюють над усіма цими питаннями", – сказав він.

Крім того, за словами Президента, триває обговорення з Росією питання прав кримських татар, які перебувають на території окупованого Криму.

Глава держави зауважив, що необхідно використовувати всі дипломатичні засоби для припинення війни та повернення людей.

"Дуже важливо говорити про місця розведення військ. Я маю на увазі те, що торік ми визначили три гуманітарні зони розведення. Є ще три точки, про які ми говоримо", – зазначив Зеленський.

Водночас, за його словами, найскладнішим у переговорах залишається питання Криму, але без нього говорити про територіальну цілісність України неможливо.

"Коли я брав участь у Нормандській зустрічі, я порушував це питання, але всі говорили про Донбас, про те, як зупинити війну на Донбасі. Криму там не було, в жодній домовленості не було. Крим для нас – стратегічне питання. Ми не можемо говорити про територіальну цілісність України, не обговорюючи питання Криму", – розповів Глава держави.

Як повідомлялося, 23 січня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори та готує два списки на звільнення українців, утримуваних в Росії та на тимчасово окупованій території.

29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Київ передав 127 утримуваних осіб.

Водночас колишні бранці, зокрема журналіст Станіслав Асєєв, стверджують, що разом із ними були визволені люди, які у полоні знущалися з українських в'язнів. При цьому називалося ім'я Євгена Бражнікова.

Фото: Офіс Президента