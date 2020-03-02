Україні за обміном повернули тих, хто знущалися з ув'язнених у полоні "ДНР" – Асєєв

Журналіст Станіслав Асєєв, якого звільнили з полону бойовиків на Донбасі під час обміну 29 грудня 2019 року, стверджує, що інші звільнені, Євген Бражніков та Олексій Кусков, знущалися з українських в'язнів у полоні бойовиків.

Про це він написав у Facebook.

"Про Євгена Бражнікова та Олексія Кускова (обидвоє били мене особисто і ламали всю нашу камеру восени 17-го; Женею Ставцевим — він все ще у полоні — фактично вимили підлогу, протягнувши по всьому коридору) я також говорив президенту. Він одразу зв'язався з СБУ, де йому голосно відрапортували "Бражніковим займаємося" — і на цьому все", — написав Асєєв.

Він додав, що зареєстрував у СБУ 20 січня 2019 року запит щодо Бражнікова і Кускова, але ніякої офіційної відповіді досі не було.

Асєєв зазначив, що Бражнікова намагалися побити інші звільнені прямо під час обміну, але його "врятували військові та під конвоєм СБУ доставили до Києва". Кусков же, за його словами, вже понад два роки перебуває на волі, після обміну у грудні 2017 року.

"У Феофанії (мабуть, прийшов провідати свого друга Бражнікова) зустрів мене на першому поверсі (Кусков — ред.), поплескав по плечу і мило з посмішкою запитав: "Ну, як ти? Пам'ятаєш мене?". — Пам'ятаю, Льошо, я нічого не забуду", — написав Асєєв.