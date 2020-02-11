Асєєв пише книгу про пережите у полоні "ДНР"

Колишній заручник бойовиків ОРДЛО журналіст Станіслав Асєєв готує книгу про пережите в полоні.

Окремі фрагменти спогадів публікує Радіо Свобода.

"Стас почав описувати пережите ще перебуваючи в "Ізоляції" (артцентр у Донецьку, де окупанти влаштували в'язницю - ред.). Рукопис йому допоміг винести інший полонений – танкіст ЗСУ", - йдеться в описі до публікації.

Як зазначається, опубліковані фрагменти будуть частиною його майбутньої книги.

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З попередньою публікацією спогадів про полон можна ознайомитись за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, автор колонок для проєкту Радіо Свобода "Донбас. Реалії" Станіслав Асєєв (Васін) був захоплений у полон між 10 травня і 2 червня 2017 року і обвинувачений бойовиками в шпигунстві.

Утримували Асєєва в колишньому артцентрі "Ізоляція", перетвореному на в'язницю, пізніше перевели в іншу в'язницю. 22 жовтня 2019 року бойовики заявили про те, що Асєєв "засуджений" до 15 років ув'язнення.

29 грудня 2019 року його було визволено в межах обміну утримуваними особами. Тоді на підконтрольну уряду територію з ОРДЛО було повернуто 76 осіб.

Фото: Радіо Свобода