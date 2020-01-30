Асєєв у Раді Європи попросив натиснути на Москву

Колишній політв'язень Станіслав Асєєв виступив із промовою на заході у Раді Європи.

Про це він повідомив у Facebook та поширив відео.

"Сьогодні я прошу вас тільки про одне: якщо у вас є можливість натиснути на Москву і врятувати з донбаського полону хоча б одне чиєсь життя - зробіть це заради майбутнього, в якому важливі не погони, а людина. Того майбутнього, якого Російська Федерація позбавила частину моєї країни", - закликав він у своїй промові.

Асєєв додав, що 29 січня він виступив на ПАРЄ в Страсбурзі, а також зустрівся з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович, постійним представником України при Раді Європи Борисом Тарасюком і з багатьма правозахисниками.

Як повідомляв Укрінформ, автор колонок для проєкту Радіо Свобода "Донбас. Реалії" Станіслав Асєєв (Васін) був захоплений у полон між 10 травня і 2 червня 2017 року і обвинувачений бойовиками в шпигунстві.

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Утримували Асєєва в колишньому музеї "Ізоляція", перетвореному на в'язницю, пізніше перевели в іншу в'язницю. 22 жовтня 2019 року бойовики заявили про те, що Асєєв "засуджений" до 15 років ув'язнення.

29 грудня 2019 року його було визволено в межах обміну утримуваними особами. Тоді на підконтрольну уряду територію з ОРДЛО повернули 76 осіб.