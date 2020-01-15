Асєєв передав Зеленському списки полонених для майбутнього обміну

Журналіст Станіслав Асєєв (Васін) особисто передав Президенту списки полонених для майбутнього обміну.

Про це він повідомив у інтерв'ю DT.UA.

"Розмова з президентом стосувалася в основному Донбасу. Але оскільки ми не обговорювали, які речі можна зробити публічними, можу розповісти тільки про деякі деталі", - повідомив Асєєв.

Він уточнив, що Президент України вже отримав списки людей, які перебувають у в'язницях окупації.

"Ці списки - результати спільної роботи людей, які повернулися з полону. Ми звели до загального списку всі дані, які відомі. Це реальні люди, вони живі, ми їх бачили, і вони перебувають у різних місцях так званої пенітенціарної системи Донецька і Макіївки. Це було перше і найголовніше питання", - зазначив Асєєв.

Водночас, Асєєв не оприлюднив кількість людей, що потрапили в списки полонених.

"Кількість людей я все-таки зараз озвучувати не буду тому, що це явно не всі люди, які там знаходяться. Але ми всі в різний час сиділи в різних місцях і бачили різних людей. Тому звели все, що у нас було", - уточнив журналіст.

За словами Асєєва, "сьогодні у тих людей, які впливають на процеси обміну, є обережна надія, що в найближчому майбутньому відбудеться наступний обмін".

У списки потрапили цивільні, яких звинувачують у тероризмі, шпигунстві та екстремізмі.

"Оскільки ми перетиналися в основному з чоловіками, жінки сидять в окремих камерах, то переважна більшість у списках — чоловіки", - уточнив Асєєв.

За його словами, у попередніх обмінних списках були люди, які безпосередньо брали участь у тому, що відбувалося в донецькій в'язниці, відомій під назвою "Ізоляція".

"Такі люди були і в попередніх обмінах і в цьому, і вони всі ще на свободі", - зазначив він.

У свою чергу, журналіст назвав позитивним той момент, "що, за словами президента, СБУ вже працює за ним".

"Також президент сказав, що, можливо, щоб такі помилки не повторювалися, такі люди, як я, перед обміном повинні переглядати списки. І навіть візуально відсіювати тих, хто співпрацював з окупаційною адміністрацією, або через свої особисті садистські схильності брав участь у знущаннях і тортурах. Насправді, відстежити, хто потрапляє в обмін, дуже складно. І тут грає роль величезна кількість чинників. І коригувати такі списки дійсно можливо тільки на фінальному етапі", - додав Асєєв.

Також він поділився враженням від зустрічі з Володимиром Зеленським.

"В цілому, я побачив перед собою абсолютно втомлену і щиру людину... Людська участь завжди підтримує. Але президент настільки безпосередня людина, що він буквально запропонував мені гроші чи не з гаманця", - додав Асєєв.

Зазначається, що колишній бранець "ДНР" кошти не взяв.

Як повідомляв Укрінформ, автор колонок для проєкту Радіо Свобода "Донбас.Реаліі" Станіслав Асєєв (Васін) був захоплений у полон між 10 травня і 2 червня 2017 року і обвинувачений бойовиками в шпигунстві.

Утримували Асєєва в колишньому музеї "Ізоляція", перетвореному на в'язницю, пізніше перевели в іншу в'язницю. 22 жовтня 2019 року бойовики заявили про те, що Асєєв "засуджений" до 15 років ув'язнення.

29 грудня 2019 року його було звільнено в рамках обміну утримуваними особами. Тоді на підконтрольну уряду територію з ОРДЛО було повернуто 76 осіб.