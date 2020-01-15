Україна вже визначилась з новими ділянками розведення на Донбасі - Президент

Президент Володимир Зеленський занепокоєний невиконанням домовленостей щодо дотримання режиму тиші на Донбасі та заявив, що у четвер українська сторона у Мінську просуватиме додаткові заходи для повного та всеосяжного припинення вогню.

Про це він зазначив під час телефонної розмови з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє пресслужба глави Української держави.

“Також Президент України висловив занепокоєння невиконанням домовленостей щодо забезпечення реального режиму «повної тиші» на Донбасі. За словами глави держави, на наступних консультаціях Тристоронньої контактної групи в Мінську 16 січня українська сторона активно працюватиме над просуванням додаткових заходів для повного та всеосяжного припинення вогню” - ідеться в повідомленні.

Водночас він поінформував, що Україна вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів.

«Для нас дуже важливо, щоб це були саме гуманітарні ділянки. Це важливо для людей», – наголосив Зеленський.

Також Президент нагадав, що наразі ведеться робота над формуванням чергових списків для звільнення утримуваних осіб

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Крім того, Президент висловив занепокоєння щодо недопуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до незаконно утримуваних осіб на непідконтрольних територіях.

Як повідомлялося, 9 грудня 2019 року в Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату" - України, Франції, Німеччини та Росії. Серед домовленостей саміту — повне припинення вогню на Донбасі та обмін утримуваними особами.