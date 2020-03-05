Під час нового обміну Україна планує забрати майже 200 осіб

Під час чергового обміну полоненими українська сторона сподівається забрати майже 200 бранців.

Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов сказав в інтервʼю Українському радіо.

"Списки на обмін є, він постійно узгоджується, є окрема група, яка цим питанням займається. У нас є велике бажання забрати наших бранців додому. Це майже 200 осіб", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про те, якими будуть дії правоохоронців у разі, якщо у список на звільнення потраплять особи, причетні до катувань людей у неволі, і, зокрема, що буде з визволеним під час останнього обміну Євгеном Бражніковим, щодо якого є свідчення колишніх бранців, що він катував ув'язнених у так званій «Ізоляції», Данілов зауважив, що це складне питання, до якого треба ставитись обережно.

"Сьогодні в нас є складні процеси, коли людина щось каже, а потім воно не зовсім підтверджується. Якщо слова журналіста, який перебував на території Донецької області за ґратами, підтвердяться, то буде відповідне рішення прийняте, повірте… Рішення відповідно до нашого законодавства", - наголосив він.

Секретар РНБО уточнив, що "якщо людина скоїла злочин і це відповідає дійсності, то... прощення не буде".

Він підкреслив, що люди, які катували і вбивали, не мають права на амністію.

Як повідомлялося, 23 січня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори і готує два списки на звільнення українців, утримуваних в Росії та на тимчасово окупованій території.

29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Київ передав 127 утримуваних осіб.

Водночас колишні бранці, зокрема журналіст Станіслав Асєєв, стверджують, що разом із ними були визволені люди, які у полоні знущалися з українських в'язнів. При цьому називалося ім'я Євгена Бражнікова.

фото: РНБО