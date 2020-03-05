Під час нового обміну Україна планує забрати майже 200 осіб

Під час нового обміну Україна планує забрати майже 200 осіб

Укрінформ
Під час чергового обміну полоненими українська сторона сподівається забрати майже 200 бранців.

Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов сказав в інтервʼю Українському радіо.

"Списки на обмін є, він постійно узгоджується, є окрема група, яка цим питанням займається. У нас є велике бажання забрати наших бранців додому. Це майже 200 осіб", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про те, якими будуть дії правоохоронців у разі, якщо у список на звільнення потраплять особи, причетні до катувань людей у неволі, і, зокрема, що буде з визволеним під час останнього обміну Євгеном Бражніковим, щодо якого є свідчення колишніх бранців, що він катував ув'язнених у так званій «Ізоляції», Данілов зауважив, що це складне питання, до якого треба ставитись обережно.

"Сьогодні в нас є складні процеси, коли людина щось каже, а потім воно не зовсім підтверджується. Якщо слова журналіста, який перебував на території Донецької області за ґратами, підтвердяться, то буде відповідне рішення прийняте, повірте… Рішення відповідно до нашого законодавства", - наголосив він.

Секретар РНБО уточнив, що "якщо людина скоїла злочин і це відповідає дійсності, то... прощення не буде".

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Він підкреслив, що люди, які катували і вбивали, не мають права на амністію.

Як повідомлялося, 23 січня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори і готує два списки на звільнення українців, утримуваних в Росії та на тимчасово окупованій території.

29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Київ передав 127 утримуваних осіб.

Водночас колишні бранці, зокрема журналіст Станіслав Асєєв, стверджують, що разом із ними були визволені люди, які у полоні знущалися з українських в'язнів. При цьому називалося ім'я Євгена Бражнікова.

фото: РНБО

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