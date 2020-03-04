Катував своїх: звільненому з полону ОРДЛО оголосили підозру

Катував своїх: звільненому з полону ОРДЛО оголосили підозру

Укрінформ
Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у катуванні українських громадян на окупованих територіях чоловіку, звільненому з полону бойовиків наприкінці 2019 року.

Про це інформує пресслужба відомства.

За версією слідства, громадянин під час перебування у тюрмі так званого МДБ ДНР в окупованому Донецьку добровільно вступив до вказаного незаконного збройного формування. Спільно з іншими його учасниками він застосовував фізичне насильство і катував своїх же співгромадян: цивільних осіб і полонених військовослужбовців Збройних Сил України, які утримувались у катівні.

Докази вчинення зазначеною особою особливо тяжких злочинів зібрано за результатами допитів потерпілих, звільнених з полону, в межах провадження за фактами вчинення бойовиками незаконних збройних формувань РФ жорстокого поводження та катування полонених українських військовослужбовців та цивільних громадян.

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Кримінальну справу розслідує Служба безпеки. Наразі проводяться процесуальні дії, спрямовані на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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