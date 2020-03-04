Катував своїх: звільненому з полону ОРДЛО оголосили підозру

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у катуванні українських громадян на окупованих територіях чоловіку, звільненому з полону бойовиків наприкінці 2019 року.

Про це інформує пресслужба відомства.

За версією слідства, громадянин під час перебування у тюрмі так званого МДБ ДНР в окупованому Донецьку добровільно вступив до вказаного незаконного збройного формування. Спільно з іншими його учасниками він застосовував фізичне насильство і катував своїх же співгромадян: цивільних осіб і полонених військовослужбовців Збройних Сил України, які утримувались у катівні.

Докази вчинення зазначеною особою особливо тяжких злочинів зібрано за результатами допитів потерпілих, звільнених з полону, в межах провадження за фактами вчинення бойовиками незаконних збройних формувань РФ жорстокого поводження та катування полонених українських військовослужбовців та цивільних громадян.

Кримінальну справу розслідує Служба безпеки. Наразі проводяться процесуальні дії, спрямовані на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.