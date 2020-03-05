У Криму "суд" залишив під арештом двох підлітків, обвинувачених у теракті

Так званий Верховний суд Криму залишив під вартою двох підлітків, звинувачених у підготовці теракту в Керчі.

Про це повідомляє ТАСС.

"Апеляційну скаргу залишено без задоволення, постанову Київського районного суду міста Сімферополя від 20 лютого про арешт - без змін", - йдеться у повідомленні.

За даними агентства, засідання проходило в закритому режимі.

Як повідомлялося, 18 лютого ФСБ Росії заявила про затримання двох підлітків 2003 і 2004 року народження, підозрюваних у підготовці терористичних актів в освітніх закладах Керчі. У відомстві стверджують, що затримані є "прихильниками екстремістської ідеології, послідовниками 18-річного Владислава Рослякова, причетного до вбивства 20 осіб у Керченському політехнічному коледжі в жовтні 2018 року».

Київський районний "суд" Сімферополя заарештував затриманих підлітків на два місяці.

Глава Слідкому Росії доручив прискорити розслідування цієї кримінальної справи, після чого розслідування справи перейшло під управління так званого Слідкому по Криму і Севастополю ".

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Уповноважена Верховної Ради України Людмила Денісова вимагала від російської колеги Тетяни Москалькової надати інформацію про затримання російськими спецслужбами двох неповнолітніх жителів Керчі, які нібито готували терористичний акт у двох навчальних закладах міста.