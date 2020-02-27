У Криму активістку судитимуть за пікет на підтримку власника ялтинського зоопарку

В окупованому Криму проти активістки Юлії Журавльової висунули обвинувачення в тому, що вона брала участь в пікеті на підтримку підприємця і власника ялтинського зоопарку "Казка" і сафарі-парку "Тайган" Олега Зубкова.

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"У Керченському міському суді відбулося засідання щодо Юлії Журавльової, яку обвинувачують за ч.5 ст.20.2 КпАП за порушення порядку участі в масових заходах. Журавльова звинувачується в тому, що брала участь в пікеті на підтримку кримського підприємця і власника ялтинського зоопарку Олега Зубкова", - йдеться у повідомленні.

У засіданні у "справі" проти активістки було оголошено перерву до 4 березня, "у зв'язку з неявкою особи, яка склала адміністративний протокол, а також для ознайомлення з матеріалами справи".

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У Кримській правозахисній групі нагадали, що 19 січня співробітники МВС РФ перешкоджали проведенню акції проти закриття сафарі-парку "Тайган". Представники так званої адміністрації Керчі і співробітники МВС РФ заявили учасникам акції, що "проведення несанкціонованого адміністрацією масового заходу - незаконне". Після вимушеного припинення акції її учасники стали роздавати листівки перехожим. За годину співробітники МВС РФ затримали учасників акції і доставили у відділення поліції для надання пояснень.

Фото: crimeahrg.org