Власника парку левів у Криму відпустили під домашній арешт

Підконтрольний Росії верховний суд Криму ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для власника зоопарку "Казка" і парку левів "Тайган" Олега Зубкова.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Зубкову не можна виходити на вулицю з 22:00 до 6:00. Також суд зобов'язав бізнесмена прибувати на кожне засідання", - зазначається у повідомленні.

Раніше підконтрольний Росії Білогірський районний суд анексованого Криму заарештував кримського бізнесмена Олега Зубкова. Під час засідання 3 лютого у справі туристки Ольги Соломіної, яку вкусив лев у звіринці Зубкова, суд оголосив рішення про арешт бізнесмена на два місяці.

У липні 2018 року повідомлялося, що лев вкусив туристку Ольгу Соломіну в сафарі-парку "Тайган". За словами жінки, в момент нападу хижака директор "парку Олег Зубков був поруч, але не зміг відразу втихомирити тварин". Сам Зубков стверджує, що Соломіна була в нетверезому стані і "смикала лева за гриву", через що він її і вкусив.

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У кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав анексію півострова Росією, – тривалий конфлікт з окупаційною владою Криму. Зубков стверджує, що протягом п’яти років не може оформити документи на земельні ділянки, де розташована його власність.