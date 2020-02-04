Заарештований у Криму власник парку левів оголосив голодування

Заарештований напередодні в окупованому Криму власник парку левів "Тайган" і зоопарку "Казка" Олег Зубков оголосив голодування в СІЗО Сімферополя.

Про це з посиланням на прессекретаря парку "Тайган" Тетяну Алексагіну повідомляє Крим.Реалії.

"Олег Олексійович оголосив голодування і не приймає їжу. Зараз у нього там знаходиться адвокат", – сказала Алексагіна.

Вона також зазначила, що для всіх арешт Зубкова став повною несподіванкою.

Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого підконтрольний Росії Білогірський районний "суд" заарештував кримського бізнесмена Олега Зубкова, власника зоопарку "Казка" і сафарі-парку "Тайган" на 2 місяці. Це рішення ухвалено під час засідання у справі туристки Ольги Соломіної, яку вкусив лев.

У липні 2018 року лев укусив туристку Ольгу Соломіну в сафарі-парку "Тайган". За словами жінки, у момент нападу хижака директор "Тайган" Олег Зубков був поруч, але "не зміг відразу вгамувати своїх тварин".

Сам Зубков стверджує, що Соломіна була у нетверезому стані і "тріпала за гриву лева", через-що він її і вкусив.

Кримський бізнесмен Олег Зубков у 2014 році підтримав анексію Криму Росією, однак після декількох років відмов кримської окупаційної влади оформити документи на земельні ділянки, де знаходяться зоопарк "Казка" і Парк левів "Тайган", почав демонструвати опозиційні погляди. За роки анексії Криму Зубков відвідав понад 400 судових засідань, пов'язаних з численними штрафами і звинуваченнями на його адресу з боку підконтрольної Кремлю кримської влади".

Фото: Krym.org (RFE/RL)