"Суд" у Криму арештував власника парку левів, що підтримував окупацію

Підконтрольний Росії Білогірський районний "суд" заарештував кримського бізнесмена Олега Зубкова, власника зоопарку "Казка" і сафарі-парку "Тайган".

Про це повідомляє Крим.Реалії.

3 лютого, під час засідання у справі укушеної туристки Ольги Соломіної суддя Тетяна Балема винесла рішення про арешт Зубкова на два місяці.

Кореспондент Крим.Реалії повідомив, що на директора парків надягли кайданки і відвели до поліцейської дільниці. Відомо, що син уже відвіз речі Зубкову.

У пресслужбі "суду" Крим.Реалії пояснили, що "у зв'язку з неявкою Зубкова на суд 20 січня суддя винесла рішення про його арешт на два місяці, так як є побоювання, що він виїде за кордон".

Як повідомлялося, в липні 2018 року лев укусив туристку Ольгу Соломіну в сафарі-парку "Тайган". За словами жінки, в момент нападу хижака директор парку Олег Зубков був поруч, але "не зміг відразу втихомирити своїх тварин".

Сам Зубков стверджує, що Соломіна була в нетверезому стані й "тріпала лева за гриву", через що він її і вкусив.

Кримський бізнесмен Олег Зубков у 2014 році підтримав анексію Криму Росією. Однак після кількох років відмови кримської окупаційної влади оформити документи на земельні ділянки, де знаходяться зоопарк "Казка" і Парк левів "Тайган", почав демонструвати "опозиційні" погляди. За роки анексії Криму Зубков відвідав понад 400 судових засідань, пов'язаних із численними штрафами та звинуваченнями на його адресу з боку підконтрольної Кремлю кримської "влади".