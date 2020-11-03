Україна направила ноту ОБСЄ - нові порушення «тиші» обговорять на ТКГ

Україна направила ноту ОБСЄ - нові порушення «тиші» обговорять на ТКГ

Укрінформ
Порушення бойовиками окупантів на Донбасі режиму припинення вогню, внаслідок чого отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, стане предметом обговорення на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи.

Про це у Фейсбуці повідомила українська делегація в ТКГ, передає Укрінформ.

«Сьогодні вдень противник з автоматичного гранатомета обстріляв позиції одного з наших з’єднань в районі Новолуганського, внаслідок чого один військовослужбовець ЗС України отримав уламкові поранення. Військовослужбовцю надано кваліфіковану медичну допомогу, його стан задовільний. Одразу після події, за допомогою координаційного механізму, був встановлений режим тиші. У зв'язку із порушенням противником режиму припинення вогню українські представники в СЦКК направили письмову ноту до СММ ОБСЄ, ця подія також буде обговорена під час наступного засідання ТКГ», - ідеться в повідомленні.

Читайте також: Окупанти тричі порушили «тишу», під Новолуганським поранений український військовий

Як зазначається, українська делегація в ТКГ ще раз пропонує російській стороні усвідомити, до яких наслідків може призвести зрив домовленостей, досягнутих на вищому рівні у Нормандському форматі.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська станом на 17.30 3 листопада тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новолуганське та Водяне.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-