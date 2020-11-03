Окупанти тричі порушили «тишу», під Новолуганським поранений український військовий

Російські окупаційні війська станом на 17.30 3 листопада тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новолуганське та Водяне.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 3 листопада, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Новолуганське, противник здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета. На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пораненого доставили до лікувального закладу, де йому оперативно надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості.

Читайте також: Сили ООС зафіксували проліт безпілотника окупантів біля Водяного

Окрім того, ворог відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Водяне, повідомили в штабі.

Також у пресслужбі додали, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 4 га території та передали на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 2 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.