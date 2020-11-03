Окупанти тричі порушили «тишу», під Новолуганським поранений український військовий
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
«Від початку поточної доби, 3 листопада, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Новолуганське, противник здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета. На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, пораненого доставили до лікувального закладу, де йому оперативно надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості.
Окрім того, ворог відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Водяне, повідомили в штабі.
Також у пресслужбі додали, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 4 га території та передали на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 2 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.