Сили ООС зафіксували проліт безпілотника окупантів біля Водяного

Станом на 17.00 1 листопада російські окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Водночас у районі населеного пункту Водяне задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Від початку поточної доби, 1 листопада, зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Так, на Приазов'ї, у районі населеного пункту Водяне, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу «Квадрокоптер» із перетином лінії розмежування”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Читайте також: ОБСЄ зафіксувала присутність окупантів на ділянках розведення

Упродовж поточної доби обстрілів з боку противника на ділянках відповідальності українських бригад зафіксовано не було. Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, повідомили в штабі.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 31 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Зайцеве противник здійснив поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.