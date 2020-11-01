Сили ООС зафіксували проліт безпілотника окупантів біля Водяного
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
“Від початку поточної доби, 1 листопада, зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Так, на Приазов'ї, у районі населеного пункту Водяне, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу «Квадрокоптер» із перетином лінії розмежування”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.
Упродовж поточної доби обстрілів з боку противника на ділянках відповідальності українських бригад зафіксовано не було. Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, повідомили в штабі.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 31 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Зайцеве противник здійснив поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.