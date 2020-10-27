ОБСЄ зафіксувала присутність окупантів на ділянках розведення

СММ ОБСЄ зафіксувала присутність членів російських збройних формувань на території та поблизу ділянок розведення у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 255/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 26 жовтня 2020 року.

"24 жовтня, здійснюючи моніторинг із підконтрольної урядові сторони ділянки розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська), команда Місії констатувала спокійну ситуацію. 25 жовтня в межах ділянки розведення спостерігачі бачили 3 членів збройних формувань (із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК") на південь від нового прольоту мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська)", - йдеться у звіті.

Крім того, у ніч із 23 на 24 жовтня в межах ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії зафіксував особу на колишній позиції збройних формувань РФ поблизу східного краю ділянки, орієнтовно за 1,4 км на північ від її південносхідного кута.

"24 та 25 жовтня за межами ділянки розведення спостерігачі бачили членів збройних формувань (із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК"), які зайшли вглиб ділянки розведення до місця приблизно за 350 м на північ від її південного краю, а згодом повернулись. 24 жовтня члени збройних формувань йшли в супроводі 3 осіб у захисному спорядженні", - зазначається у звіті.

Також 25 жовтня, здійснюючи моніторинг на південному краю ділянки розведення, члени патруля Місії зафіксували 10 пострілів з озброєння невстановленого типу на відстані близько 1 км на південний схід (за оцінкою, поза ділянкою розведення, однак у межах 5 км від її краю).

"Увечері 23 жовтня на ділянці розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував особу на колишній позиції збройних формувань біля південно-східного кута ділянки", - повідомили в СММ.