ОБСЄ зафіксувала на вихідних 48 порушень «тиші» на Донбасі

ОБСЄ зафіксувала на вихідних 48 порушень «тиші» на Донбасі

Укрінформ
СММ ОБСЄ зафіксувала у період із вечора 23 до вечора 25 жовтня 48 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 255/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 26 жовтня 2020 року.

"У період із вечора 23 до вечора 25 жовтня в Донецькій області Місія зафіксувала 39 порушень режиму припинення вогню, більшість з яких трапилася в радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

У період із вечора 23 до вечора 25 жовтня в Луганській області Місія зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню.

Нагадується, що протягом попереднього звітного періоду СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню.

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Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1 880 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 550 вибухів, 30 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 16 спалахів дульного полум’я та 23 освітлювальні ракети, а також 1 261 чергу і постріл).

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