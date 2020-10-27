ОБСЄ зафіксувала на вихідних 48 порушень «тиші» на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала у період із вечора 23 до вечора 25 жовтня 48 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 255/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 26 жовтня 2020 року.

"У період із вечора 23 до вечора 25 жовтня в Донецькій області Місія зафіксувала 39 порушень режиму припинення вогню, більшість з яких трапилася в радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

У період із вечора 23 до вечора 25 жовтня в Луганській області Місія зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню.

Нагадується, що протягом попереднього звітного періоду СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню.

Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1 880 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 550 вибухів, 30 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 16 спалахів дульного полум’я та 23 освітлювальні ракети, а також 1 261 чергу і постріл).