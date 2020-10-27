На Донеччині військові «полювали» на ворожі дрони
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
“На базі одного з зенітних ракетних дивізіонів, що виконує завдання в оперативно-тактичному угрупованні «Схід», відбулися інструкторсько-методичні заняття з начальниками протиповітряної оборони бригад та командирами зенітних ракетно-артилерійських дивізіонів”, - йдеться у повідомленні.На Донеччині пройшли тренування з виявлення та знищення ворожих БПЛА / Міністерство оборони України
Як зазначається, під час занять військовослужбовці тренувалися виявляти та знищувати реальні та імітовані повітряні цілі. До заходу бойової підготовки залучалися розрахунки зі штатними засобами ураження.
За легендою, постом візуального спостереження виявлено БПЛА противника, після чого чергові сили та засоби протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність. Зокрема, мобільна вогнева група у складі двох зенітних ракетних комплексів «Оса» та розрахунку ЗПУ-1 висунулись на тимчасові стартові позиції. Після чого радіолокаційною станцією ЗРК «Оса» було здійснено пошук та виявлення повітряної цілі з її подальшим умовним знищенням.
За інформацією пресслужби, поставлені цілі навчань були досягнуті у повному обсязі.
Фото: mil.gov.ua