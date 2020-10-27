На Донеччині військові «полювали» на ворожі дрони

В оперативно-тактичному угрупованні «Схід» військовослужбовці тренувалися виявляти й знищувати реальні та імітовані повітряні цілі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“На базі одного з зенітних ракетних дивізіонів, що виконує завдання в оперативно-тактичному угрупованні «Схід», відбулися інструкторсько-методичні заняття з начальниками протиповітряної оборони бригад та командирами зенітних ракетно-артилерійських дивізіонів”, - йдеться у повідомленні.

На Донеччині пройшли тренування з виявлення та знищення ворожих БПЛА / Міністерство оборони України

Як зазначається, під час занять військовослужбовці тренувалися виявляти та знищувати реальні та імітовані повітряні цілі. До заходу бойової підготовки залучалися розрахунки зі штатними засобами ураження.

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За легендою, постом візуального спостереження виявлено БПЛА противника, після чого чергові сили та засоби протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність. Зокрема, мобільна вогнева група у складі двох зенітних ракетних комплексів «Оса» та розрахунку ЗПУ-1 висунулись на тимчасові стартові позиції. Після чого радіолокаційною станцією ЗРК «Оса» було здійснено пошук та виявлення повітряної цілі з її подальшим умовним знищенням.

За інформацією пресслужби, поставлені цілі навчань були досягнуті у повному обсязі.

Фото: mil.gov.ua