Міноборони України та ФРН проведуть наступного року понад півсотні спільних заходів

У 2021-му році оборонні відомства України та Німеччини проведуть понад півсотні спільних заходів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони

«Оборонні відомства України та Німеччини у 2021-му році запланували проведення більше пів сотні спільних заходів. Вони спрямовані на досягнення Збройними Силами України стандартів НАТО, взаємосумісності зі збройними силами країн-партнерів, а також більш тісної співпраці у галузі безпеки та оборони з країнами-членами Європейського Союзу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, план двостороннього оборонного співробітництва на наступний рік було погоджено під час візиту делегації Міноборони на чолі з директором Директорату політики у сфері оборони Юрієм Пундою до Федеративної Республіки Німеччина.

Делегації оборонних відомств обмінялись аналізом поточної безпекової ситуації в європейському регіоні з огляду на зростання потенційних викликів та загроз, конфлікт на сході України та продовження агресивної зовнішньої політики Росії в районі Чорного та Азовського морів.

Як повідомили в оборонному відомстві, глава німецької делегації контр-адмірал Аксель Рістау позитивно оцінив амбітні плани щодо оборонної реформи, яку Міноборони України планує реалізувати протягом наступних п’яти років. Він також наголосив на готовності Федерального міністерства оборони ФРН продовжити надання українським колегам консультативно-дорадчої допомоги за напрямками реформування системи логістичного забезпечення, військової освіти, медичного забезпечення, підготовки стратегічних оборонних документів.

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Також німецькі партнери продовжать надавати матеріально-технічну допомогу ЗСУ за гуманітарним та соціальним напрямками. Зокрема, щодо технічного переоснащення військових шпиталів, що має забезпечити покращення якості надання медичної допомоги українським військовослужбовцям, які зазнають надзвичайних навантажень під час стримування російської збройної агресії.

Сторони також обговорили питання продовження практики лікування у військових медзакладах Бундесверу тяжкопоранених військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомили в пресслужбі, німецька сторона наголосила на підтримці територіальної цілісності та незалежності України, готовності продовжити роботу щодо пошуку шляхів врегулювання збройного конфлікту з Російською Федерацією політико-дипломатичними засобами, зокрема, через активізацію діяльності Нормандського формату, а також використання інших можливих міжнародних інструментів.

Як повідомляв Укрінформ, 2 жовтня Німеччина прийняла на лікування чергову, 10-ту за рахунком групу українських солдатів, які отримали поранення під час бойових дій на сході.