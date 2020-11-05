У названій Кравчуком даті виборів в ОРДЛО немає символічного значення — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що немає символічного значення у даті 31 березня 2021 року для проведення виборів в ОРДЛО, передумовою цих виборів має бути виконання низки кроків.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Будь-який план — це набір певних кроків, і якщо ти хочеш прийти до точки призначення, то маєш це належним чином планувати. Немає якогось символічного значення у цій даті — 31 березня, просто так прораховано алгоритмічно план», - сказав Кулеба.

Міністр зауважив, що якщо ми прагнемо врегулювання, то маємо провести вибори, але наголосив, що вибори на окупованих територіях можуть відбутися тільки після відновлення повного контролю України над наразі неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.

Крім того, обов’язковою передумовою виборів, за його словами, є те, що ці вибори мають відбутися відповідно до Конституції та законодавства України, а також відповідно до стандартів ОБСЄ.

Міністр підкреслив, що вибори на Донбасі мають відбутися під спостереженням місії БДІПЛ ОБСЄ.

«Тобто позиція України в цьому питанні залишається дуже чіткою і принциповою. І саме з такою позицією ми ведемо перемовини з Російською Федерацією у Тристоронній контактній групі», - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, раніше голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.