За сто днів «тиші» на Донбасі бойові втрати зменшилися у дев'ять разів — ОП

Упродовж 100 днів після досягнення домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі бойові втрати серед українських військовослужбовців зменшилися у дев'ять разів.

Про це повідомляє Офіс Президента у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Третього жовтня минуло 100 днів від початку дії домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який було встановлено з 27 липня. Ніколи раніше за всі роки війни не вдавалось утримати режим припинення вогню так довго. Він дав змогу у дев'ять разів зменшити бойові втрати серед українських військовослужбовців”, - підкреслили в ОП.

В Офісі глави держави нагадали, що за період з 27 липня до 3 жовтня від безпосередніх бойових дій у зоні проведення ООС троє українських воїнів загинули та 11 були поранені. Водночас за даними ОП, за такий самий період 2019 року від бойових дій загинуло 29 українських воїнів та 98 було поранено.

Крім того, в ОП додали, що середня кількість обстрілів позицій ЗСУ за 100 днів дії режиму припинення вогню у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась у 5,5 раза. В Офісі Президента навели дані, що з 27 липня до 3 жовтня українські позиції обстрілювали 224 рази, а за аналогічний період минулого року – 1241 раз.

“Цьогорічні домовленості про припинення вогню дали змогу кардинально зменшити кількість обстрілів з важкого озброєння. Адже з початку 2020 року кількість обстрілів позицій ЗС України з боку проросійських бойовиків досягала 16-18 на добу, і здебільшого тоді вони стріляли з важкого озброєння”, - зауважили в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, 27 липня цього року офіційно розпочався черговий «повний і всеосяжний режим припинення вогню».

6 вересня збройні формування РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення, несумісного з життям.

30 жовтня, збройні формування Російської Федерації, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, відкривав прицільний вогонь по позиціях українських захисників неподалік Водяного, унаслідок чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям.