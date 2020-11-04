На Донбасі будуть чотири нові точки розведення – штаб ООС

Тристороння контактна група узгодила чотири нові точки розведення сил і засобів на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

«За результатами зустрічі ТКГ погоджено 4 ділянки: Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле. Ситуація після розведення на ділянках Станиця Луганська, Золоте і Петрівське в цілому залишається стабільною та контрольованою, – сказав виконувач обов’язків командувача Об’єднаних сил Віктор Ганущак на брифінгу 4 листопада.

Три ділянки з озвучених – Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле – розташовані у Луганській області, одна – Григорівка – у Донецькій.