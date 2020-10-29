ЄС занепокоєний порушеннями «тиші» на Донеччині

У Євросоюзі занепокоєні порушеннями у безпековій сфері у Донецькій області, водночас відзначили, що порівняно стабільна ситуація на Луганщині вселяє обережний оптимізм.

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній у четвер, 29 жовтня, під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"ЄС вітає загальне дотримання режиму припинення вогню. Відносно стабільна ситуація в Луганській області вселяє обережний оптимізм. Водночас розвиток ситуації у Донецькій області викликає занепокоєння", - зазначається у заяві.

В ЄС вказали на те, що зростання кількості вибухів, які були нещодавно зафіксовані поблизу Донецької фільтраційної станції, а також регулярне перебування людей на ділянках розведення "ставлять під загрозу нещодавно досягнутий прогрес".

"Більше того, все ще виявляється озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення, головним чином, на непідконтрольній уряду території, у тому числі в житлових районах, що може негативно вплинути на ситуацію з безпекою. Ми закликаємо сторони дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення вогню та утримуватися від дій, які можуть поставити його під загрозу. У цьому контексті ми підкреслюємо важливість функціонуючого координаційного механізму та повторюємо наш заклик до Росії повернутися до Спільного центру контролю та координації", - заявили у Євросоюзі.

У щоденних звітах СММ ОБСЄ фіксує більше порушень у Донецькій області, і менше – на Луганщині. Зокрема, 27 жовтня Місія зафіксувала два порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та жодного - на Луганщині. 26 жовтня СММ зафіксувала СММ ОБСЄ зафіксувала 23 порушення режиму припинення вогню на Донбасі та жодного такого у Луганській області.