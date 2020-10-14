Армія від початку реформи «попрощалася» з кількома десятками генералів - Хомчак

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляє, що від початку реформи в армії «попрощалися» із кількома десятками генералів.

Про це він сказав в ефірі до Дня захисника України на телеканалі «Україна», повідомляє Укрінформ.

«Реформа, яку ми впроваджуємо, не йде гладко, є випадки, коли система опирається. Не всі хочуть виходити з «теплої ванни» і змінювати свій спосіб життя. За цей час ми попрощалися з кількома десятками генералів», - зазначив Хомчак.

Водночас він заперечує, що в українській армії генералів більше, ніж в арміях інших країн світу.

«Історія про те, що в українській армії найбільше генералів, ніж в інших країнах світу, – це казка. В українському війську ніколи не було генералів більше, ніж в іноземних арміях. Сьогодні у Збройних силах України генералів найменше порівняно з іншими країнами світу», - заявив він.

При цьому він відзначив професіоналізм генералів. «Чомусь у нас так прийнято, що генерал – це швидше гірше, ніж добре. Але війна показала, що там, де був генерал, де він працював, де він стояв, там воювали. Якщо там не було генерала, то були різні випадки», - додав Хомчак.

Як повідомлялося, реформування ЗСУ розпочалося у 2015 році, метою якого є досягти стандартів НАТО.