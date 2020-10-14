Коли Україна скасує призов: Хомчак назвав умову

У перспективі в Україні має бути вибудована така система, щоб кожен міг у разі потреби захистити свій дім і свою Батьківщину, а також надати першу медичну допомогу. Після цього можна буде взагалі відмовитися від призову.

Про це головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сказав в ефірі до Дня захисника України на телеканалі «Україна», повідомляє Укрінформ.

«У перспективі в нас є бачення відмовитися від призову, але це може бути тільки тоді, коли в нас буде налагоджена система підготовки резерву. Ми маємо створити таку систему роботи, щоб кожен біля свого дому міг мінімально вміти захистити його. Чому громадянин України не повинен бути навченим всім елементам тактичної медицини? Ці навички та знання можуть йому знадобитися де завгодно, у будь-якій ситуації поза військовою службою, де він повинен вміти надати собі медичну допомогу, тому, хто поряд, тим самим врятувати життя собі чи комусь, - сказав Хомчак.

За словами головнокомандувача, створення такої системи займе не пів року, і не рік, але є розуміння, якою вона має бути. «Такі системи потребують фінансування, підготовки кадрів, починаючи від звичайних цивільних громадян і до голів громад та вищого керівництва держави. Коли така система запрацює, тоді ми зможемо говорити про скасування строкової служби, адже в ній більше не буде необхідності, тому що всі ті ази пройшли. Коли громадянин вміє стріляти, знає медицину, інженерні питання, які йому потрібні, і якщо завтра йому скажуть «треба стати на захист Батьківщини», то він знає, що він може це», - додав Хомчак.

Також він нагадав, що цього року було зменшено призов на строкову службу.

«У нас сьогодні, по-перше, йдуть контрактники. Зараз армія укомплектована згідно з чисельністю, яка визначена законом, на 100%. Ми вже ставимо питання не укомплектувати просто контрактниками, а ми сьогодні вже переходимо на якість. Ми розуміємо, що коли буде якість, тоді буде зовсім інший підхід до виконання бойових завдань і до повсякденної діяльності, і взагалі до статусу військового», - сказав Хомчак.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 жовтня розпочався осінній призов. Цьогоріч у жовтні-грудні на строкову службу призовуть 13 570 юнаків. Із них до Збройних сил – 7500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Національної гвардії – 4970 осіб, Держприкордонслужби – 500 осіб.

За даними Міноборони, найбільше призовників буде у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській областях та Києві.

Раніше на строкову службу до ЗСУ та інших військових формувань у 2020 році планувалося призвати 16 460 осіб.