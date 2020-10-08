Україна закликає країни ОБСЄ відреагувати на незаконний призов у Криму

Україна закликає країни-учасниці ОБСЄ рішуче відреагувати на розпочату Росією чергову кампанію з призову мешканців окупованого Криму на службу в ЗС РФ, що є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні, передає кореспондент Укрінформу.

«У ході поточної призовної кампанії, яка стартувала 1 жовтня 2020 року, вже 500 мешканців Криму призвано на службу до російської армії. Ми закликаємо РФ припинити ці порушення та неухильно дотримуватися зобов'язань як держави-окупанта. Україна також закликає держави-учасниці ОБСЄ рішуче реагувати на такі кричущі порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені на тимчасово окупованих територіях України», - заявив він.

Український дипломат зазначив, що з початку окупації РФ провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тисяч людей були незаконно призвані в збройні сили РФ.

«Російська Федерація порушує норми міжнародного права, здійснюючи призов населення в свої збройні сили, переслідуючи в кримінальному порядку осіб, які відмовляються від такої служби, а також проводячи масові військово-пропагандистські заходи із залученням населення всіх вікових категорій, включно з неповнолітніми. Такі дії викликають особливу тривогу з огляду на стрімке поширення COVID-19», - наголосив Лоссовський.

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Дипломат додав, що триваюча окупація Криму та порушення прав людини на півострові вимагають від міжнародного співтовариства зосередження своєї уваги на Криму. На цьому тлі він нагадав, що Україна виступила з пропозицією нового формату консультацій та координації - Кримську платформу, яка спрямована на консолідацію міжнародної політики невизнання, підвищення ефективності міжнародної реакції на окупацію Криму, а також на реагування на пов’язані з окупацією виклики, у тому числі мілітаризацію та грубі порушення прав людини.