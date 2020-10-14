Хомчак про реформу ЗСУ: Ми повинні наше військо і всі процеси в ньому привести до принципів НАТО

У Збройних силах України продовжуються практичні заходи в рамках реформування війська за стандартами НАТО.

Про це головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сказав в ефірі до Дня захисника України на телеканалі «Україна», повідомляє Укрінформ.

«Ми знаходимося зараз на дієвому етапі, адже реформування розпочалося у 2015 року, але практичні заходи – у 2019 році. Ми повинні наше військо і всі процеси, що відбуваються у Збройних силах, привести до принципів НАТО, тому що принципи – це та основа, яку ми маємо прийняти та виконувати», - сказав Хомчак.

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При цьому він зазначив, що найголовніший принцип – «попереду усього стоїть людина, і саме навколо людини далі формується все: і питання підготовки, і питання застосування».

Як заявив Хомчак, необхідно розуміти, що військові - це люди, які постійно наражаються на небезпеку, "і виходячи з цих принципів, у першу чергу потрібно не зберегти зразок озброєння ціною людського життя, а навпаки – зберегти життя людини ціною вміння, навченості та кращого озброєння".

Крім того, головнокомандувач ЗСУ високо оцінив проведені в Україні міжнародні навчання «Об’єднані зусилля – 2020», хоча за «класичною схемою» їх потрібно було організовувати вже після завершення реформи в армії.

«Коли ми планували ці навчання, розуміли, що за класичною схемою ми спочатку повинні були закінчити всі реформи, набути спроможностей, а тоді проводити навчання. Але оскільки у країні йде війна і ворог не чекає, коли ми закінчимо реформу, ми прийняли рішення, що навчання проводимо», - зазначив Хомчак.

За його словами, ці навчання та участь міжнародних партнерів у них відіграли дуже серйозну роль у спільній підготовці.

«Мені сьогодні приємно констатувати і поділитися цим з народом України, що наші партнери, незалежно від того, які бюджети були сплановані, взяли участь у цьому навчанні. Воно відіграло дуже серйозну роль як у нашій спільній підготовці, при чому і з одного, і з іншого боку, так, напевно, воно вплинуло і на наших сусідів, які теж, мабуть, здивовані від того, що відбулося», - сказав Хомчак.

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Як повідомлялося, навчання «Об’єднані зусилля - 2020» проходили у вересні. За даними Міноборони, «Об’єднані зусилля - 2020» за своїм форматом стали унікальними. Адже навчання такого формату проводилися вперше. Їх метою було практичне виконання завдань у багатонаціональному середовищі за стандартами та процедурами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності підрозділів Збройних сил та наших держав–партнерів.

Окрім українських підрозділів, у навчаннях взяли участь підрозділи збройних сил країн-членів НАТО, зокрема, США і Великої Британії.