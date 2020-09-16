Генштаб спростовує фейк про скорочення війська

Інформація про начебто скорочення українського війська, яка тиражується останнім часом у соцмережах, – це фейк.

Насправді у ЗСУ триває трансформація системи управління за стандартами НАТО, зокрема, в частині перерозподілу функцій та виключення їх дублювання між органами військового управління.

Як передає Укрінформ, про це АрміяInform повідомили в Головному управлінні персоналу Генерального штабу ЗСУ.

"У проведених та запланованих організаційних заходах щодо оптимізації (зменшення) штатної чисельності не було і не буде скорочено жодної бойової військової частини та не буде допущено зниження їх боєздатності. Після втілення в життя певних рішень щодо структурних змін у підрозділах чисельність війська не зменшиться, жоден бойовий підрозділ не може бути скорочений. Це вимога головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака", - повідомляє видання.

Як зазначили в Генштабі, цього року у відповідності до запланованих організаційних заходів буде зменшена штатна чисельність війська на понад 20 тисяч посад.

"Не буде скорочено жодної бойової частини та не буде допущено зниження їх боєздатності. Заплановані заходи насамперед стосуються не бойових військових частин, а, зокрема, частин забезпечення, обслуговування та навчальних центрів (йдеться про скорочення вакантних посад)", - повідомляє видання.

Як зазначається, наразі виконується рішення щодо поетапного приведення штатної чисельності війська у відповідність до визначеної законодавством України. В Генштабі нагадали, що його чисельність зараз майже максимальна – 250 000 осіб, однак штатна чисельність – значно більша. Розбіжність між штатною чисельністю війська та наявною чисельністю особового складу не дозволяє досягти необхідної злагодженості підрозділів, суттєво знижує боєздатність військових частин, впливає на розвиток спроможностей ЗСУ загалом, переконані в Генштабі.