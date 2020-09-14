Головнокомандувач Збройних сил України 53-річний генерал-полковник Руслан Хомчак одужав від COVID-19 і повернувся до виконання обов'язків.

Як передає Укрінформ з посилання на пресслужбу глави держави, Президент Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради привітав Хомчака з одужанням.

«Вітаю вас з подоланням цієї хвороби. Бажаю вам і надалі міцного здоров’я та імунітету», – сказав Зеленський.

Зазначається, що, як поінформував Хомчак, ситуація з коронавірусом у зоні проведення Операції об’єднаних сил стабільно контрольована. Водночас він повідомив, що згідно зі статистикою, 11 осіб із зони проведення ООС – активні хворі на COVID-19 – проходять лікування вдома, а 43 особи перебувають на самоізоляції. Серед них – представники ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня начальник управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у коментарі у коментарі агентству повідомив, що Головнокомандувач Збройних сил України, Руслан Хомчак захворів на коронавірус і перебуває на самоізоляції вдома.