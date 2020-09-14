В українській армії за добу - 24 нових випадки COVID-19

Станом на ранок 14 вересня в Збройних силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 665 осіб. За попередню добу виявлено 24 нових випадки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 14 вересня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 665 осіб. Всього за час пандемії одужало – 1544 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 636 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 97 осіб. За минулу добу зареєстровано 24 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі в Головному військовому госпіталі перебуває один військовослужбовець. Стан його здоров’я задовільний.

Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 23 особи (Київська область – 16 військовослужбовців та 4 працівники ЗСУ, Житомирська область – 2 військовослужбовці, Тернопільська область – 1 військовослужбовець).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 13 вересня, виявили 2 462 нових випадки зараження коронавірусом. Від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.