В українській армії затвердили доктрину спілкування зі ЗМІ

Головнокомандувач Збройних сил генерал-полковник Руслан Хомчак затвердив Доктрину публічного спілкування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Наголошується, що цей документ визначає основні принципи організації інформаційно-комунікаційної діяльності у воєнній сфері. В Доктрині публічного спілкування враховані як принципи та підходи армій провідних країн-членів НАТО, так і досвід, набутий під час проведення Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил.

"Доктрина публічного спілкування допоможе командирам усвідомити свою провідну роль у цьому важливому напрямі діяльності, а для пресофіцерів вона стане дороговказом при спілкуванні з суспільством та ЗМІ", - вважають у МОУ.

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Крім того, наголошується, що Доктрина буде корисною викладачам і курсантам військових навчальних закладів, слухачам оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів, які в майбутньому здійснюватимуть проактивну комунікацію при прийнятті управлінських рішень.