Бійці ЗСУ перехопили два безпілотники окупантів біля Водяного

Українські військові в районі ООС двічі зафіксували перетин лінії розмежування ворожими БПЛА поблизу Водяного, що є грубим порушенням домовленостей, досягнутих на засіданні ТКГ 22 липня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 23 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи. Так, у районі населеного пункту Водяне задокументовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів – типу «Квадрокоптер» і «Фантом-4», які перетнули лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби БПЛА ворога були подавлені, що унеможливило їх подальше застосування», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, у районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Захисникам України надана домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості.

Порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування зафіксовано не було, повідомили в штабі ООС.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж 22 вересня обстрілів з боку російських окупаційних війсь на Донбасі не зафіксовано. Режим тиші зберігався повною мірою.