На Донбасі двоє бійців ООС підірвалися на вибухівці

На Донбасі двоє українських військових підірвалися на вибухівці і отримали осколкові поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання у Фейсбуці.

«Сьогодні, 23 вересня, у районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Захисникам України надана домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини трагедії з’ясовуються.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня російські окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті на рівні ТКГ, спрямувавши свій безпілотник до населеного пункту Водяне. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування

Фото: RFE/RL