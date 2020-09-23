Окупанти спрямували дрон на позиції ЗСУ під Водяним

Російські окупаційні війська від початку доби 23 вересня один раз порушили домовленості, досягнуті на рівні ТКГ, спрямувавши свій безпілотник до населеного пункту Водяне.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Станом на 12 годину поточної доби, противник один раз порушив домовленості, досягнуті в рамках тристоронньої контактної групи. Так, в ранкову пору доби, в районі населеного пункту Водяне помічено проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування», - повідомив речник.

Шаравара запевнив, що українські захисники, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж 22 вересня обстрілів з боку російських окупаційних військ на Донбасі не зафіксовано. Режим тиші зберігався повною мірою.