На Донбасі – без обстрілів, бійці ООС "заглушили" ворожий безпілотник

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування не було, у районі Водяного українські військові "заглушили" сигнал ворожого безпілотника.

Про це йдеться у вечірньому звіті пресцентру штабу ООС, повідомляє Укрінформ.

"У районі населеного пункту Водяне, у смузі відповідальності однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донеччині, задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник було подавлено, що унеможливило його подальше застосування", - поінформували у штабі.

Читайте також: Окупанти відкривали вогонь біля двох населених пунктів

Зазначається, що порушень режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування зафіксовано не було. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.