Зеленський: Вибори на Донбасі потрібні, але це - не самоціль

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вибори на Донбасі можуть відбутися лише після деокупації і нормалізації безпекової ситуації.

Про це він сказав під час спілкування з представниками ЗМІ на КПВВ "Щастя" на Луганщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вибори потрібні, але це все ж таки не самоціль. Найголовніше - деокупація Донбасу, після чого можуть бути вибори", - сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи дійсно можливо у березні наступного року провести вибори в ОРДЛО.

Він додав, що якщо "всі хотітимуть" закінчити війну, війна точно закінчиться, й тоді можливість проведення виборів на Донбасі є.

Володимир Зеленський оглянув КПВВ «Щастя» / Фото: Офіс Президента

У той же час Президент підкреслив, що без "нормальної безпекової ситуації" туди не зможуть приїхати спостерігачі, не буде представників усіх партій і ЦВК.

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"Тому про які тоді вибори говорити?! Ми вважаємо, що той покроковий план, який запропонувала до розгляду засідання ТКГ Україна, сьогодні дає можливість усе це зробити і щоб навесні провести вибори. Але ще раз говорю: це не є найголовнішим питанням", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 5 листопада голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

П’ять головних пунктів «Плану дій по Донбасу»: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб).

П’ятий пункт передбачає, що лише за виконання цих умов відбудеться підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що немає символічного значення у даті 31 березня 2021 року для проведення виборів в ОРДЛО, передумовою цих виборів має бути виконання низки кроків.

Фото: ОП