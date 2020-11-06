Зеленський приїхав на передову

Про це він заявив під час спілкування з військовими в зоні проведення ООС, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент, зокрема, нагадав, що 77 років тому було звільнено від нацистських загарбників Київ, і висловив переконання, що і в наші дні Україна зможе звільнити свої землі від ворога.

«Я впевнений: завдяки стійкості наших героїв це обов’язково станеться з тимчасово окупованим Донбасом. Дякую вам за службу. Бережіть себе, наші родини і в цілому Україну», – сказав Зеленський.

Глава держави ознайомився з умовами служби на передових позиціях. «Ви захищаєте інтереси нашої країни, наш суверенітет і територіальну цілісність», – звернувся Президент до військових.

Читайте також: У Краматорську посли шести країн і дипломати обговорили мир на Донбасі

Зеленський вручив захисникам подарунки та сертифікат на військовий автомобіль.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з робочою поїздкою на Луганщині.

Фото: ОП