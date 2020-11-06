Зеленський приїхав на передову
Про це він заявив під час спілкування з військовими в зоні проведення ООС, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Президент, зокрема, нагадав, що 77 років тому було звільнено від нацистських загарбників Київ, і висловив переконання, що і в наші дні Україна зможе звільнити свої землі від ворога.
«Я впевнений: завдяки стійкості наших героїв це обов’язково станеться з тимчасово окупованим Донбасом. Дякую вам за службу. Бережіть себе, наші родини і в цілому Україну», – сказав Зеленський.
Глава держави ознайомився з умовами служби на передових позиціях. «Ви захищаєте інтереси нашої країни, наш суверенітет і територіальну цілісність», – звернувся Президент до військових.
Зеленський вручив захисникам подарунки та сертифікат на військовий автомобіль.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з робочою поїздкою на Луганщині.
Фото: ОП