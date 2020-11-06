У Краматорську посли шести країн і дипломати обговорили мир на Донбасі

У Краматорську глави дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Франції, Швеції, США та Великої Британії, а також керівники міжнародних організацій обговорили подолання наслідків збройної агресії РФ та налагодження мирного життя на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Під час зустрічі сьогодні зі Спеціальним представником Діючого голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау, Координатором системи ООН в Україні Оснатою Лубрані, Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою, Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини в Україні Анкою Фельдхузен, Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Етьєнном де Понсен, Надзвичайним і Повноважним Послом Швеції в Україні Тобіасом Тібергом, Тимчасовою повіреною США в Україні Крістіною Квін, заступником Посла Великої Британії в Україні Ніколасом Гарроксом та заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігорем Яременком говорили не лише про вирішення питань, що постали перед Україною внаслідок збройного конфлікту, але і про досягнення у розвитку країни та Донецької області зокрема», - написав очільник області.

Посли й дипломати у Краматорську обговорили мир на Донбасі / Фото: Донецька ОДА

Він зазначив також, що глави дипломатичних відомств висловили зацікавленість у знайомстві з туристичним, історичним та економічним потенціалом Донеччини.

Кириленко подякував гостям за постійну увагу до Донбасу та України, і висловив впевненість, що у співпраці з міжнародними партнерами Україна подолає наслідки збройної агресії РФ та налагодить мирне життя на своїй землі.