Зеленський анонсував відеозустріч «нормандських» радників на 13 листопада

Президент Володимир Зеленський анонсував на 13 листопада відеозустріч радників лідерів країн "нормандського формату".

Про це він повідомив під час спілкування зі ЗМІ на КПВВ "Щастя" на Донбасі, передає кореспондент Укрінформу.

"13 листопада відбудеться відеозв'язок радників "нормандської четвірки", на якій будуть проговорюватися всі кроки на майбутнє, а майбутнє у нас тільки одне - відновлення територіальної цілісності України, припинення повністю припинення вогню", - зазначив Зеленський.

Крім того, Президент поінформував, що на наступний вівторок та середу (10-11 листопада) заплановано засідання ТКГ.

Як повідомлялося, передня зустріч радників країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції, Росії - відбулася 11 вересня у Берліні.