Зеленський і Макрон обговорили телефоном «Норманді» та ситуацію з КСУ

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном, президенти домовилися, що зустріч у «нормандському форматі» має відбутися якнайшвидше.

Про це повідомляє Укрінформ із посланням на Офіс Президента.

Володимир Зеленський висловив співчуття Еммануелю Макрону та французькому народу у зв’язку з нещодавніми трагічними подіями та загибеллю громадян Франції під час терористичних атак.

Співрозмовники обговорили ситуацію з пандемією COVID-19 та необхідність об’єднання зусиль для подолання цього масштабного виклику.

«Хочу підтвердити підтримку вашої ініціативи щодо налагодження виробництва стратегічних товарів медичного призначення та обладнання у Європі. Ми готові надати посильну підтримку в налагодженні такого виробництва за участі українських підприємств – виробників захисних масок, халатів та дезінфекторів», – сказав Володимир Зеленський.

Повідомляється, що президенти також сфокусувалися на стані виконання домовленостей Паризького саміту. Володимир Зеленський розповів, що від 27 липня цього року, коли було запроваджено пакет додаткових заходів з консолідації режиму припинення вогню, триває найдовше перемир’я за весь період з початку війни на Донбасі.

«Режим тиші загалом дотримується, хоча все ще тривають провокаційні порушення перемир’я з боку незаконних збройних формувань. Важливим результатом є відсутність жертв серед мирного населення внаслідок бойових дій. Водночас через цілеспрямовану ескалацію ситуації двоє українських військових загинули, ще двоє були поранені», – розповів Президент України.

Він також поінформував, що попри кілька взаємних звільнень утримуваних осіб та прогрес у зоні бойових дій, багато домовленостей лідерів «нормандської четвірки» досі не виконуються – як, наприклад, доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста та ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Як зазначається, Еммануель Макрон підтримав українського колегу в тому, щоб перемовини лідерів країн «нормандського формату» відбулися якомога швидше. Він також високо оцінив мирні ініціативи Володимира Зеленського та зусилля, яких докладає Україна для розмінування на Донбасі та розведення військ. Глава Французької держави запевнив, що Україна може розраховувати на його рішучість у тому, щоб сприяти закінченню війни.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна неухильно виконує домовленості Паризького саміту, і вже днями готова відкрити два КПВВ на лінії розмежування.

Сторони також обговорили ситуацію навколо рішень Конституційного Суду України. Еммануель Макрон наголосив, що вважає важливими проведені Україною реформи, зокрема в банківському секторі. Він відзначив, що деякі з цих реформ вимагають рішучості та мудрості, інформує ОП.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна зробить усе можливе задля збереження антикорупційної архітектури й таких важливих реформ, як реформа банківського сектору, земельна реформа, а також діяльності Фонду гарантування вкладів.

Президенти також обговорили покращення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

Наостанок Еммануель Макрон зазначив, що дотримає слова щодо відвідання Києва з візитом, щойно це стане можливим.

Фото: АА