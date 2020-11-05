Посли G7 - про ситуацію з КСУ: для врегулювання кризи потрібні швидкі дії

Посли країн G7 провели зустріч з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і наголосили на важливості швидких дій для врегулювання ситуації навколо КСУ.

Як передає Укрінформ, про це дипломати повідомили у Твіттері.

«Під час зустрічі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 привітали зусилля прореформаторських сил, які об'єдналися для врегулювання ситуації, пов’язаної з Конституційним Судом», - ідеться у дописі.

Посли G7 зазначили, що для врегулювання кризи потрібні швидкі дії.

Вони також наголосили на необхідності спільних зусиль для подальшого зміцнення антикорупційних інституцій та «створення судової системи, яка завоює довіру народу України».

Як відомо, до об'єднання G7 («Велика сімка») входять США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія