У ПАРЄ закликають керівництво України відновити е-декларування та діяльність НАБУ

Про це заявив 4 листопада співдоповідач ПАРЄ з моніторингу України Альфред Геєр (Швейцарія), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я закликаю владу зробити необхідні кроки для відновлення ефективного функціонування системи електронного декларування та чітко визначити правовий статус Національного антикорупційного бюро України», - зазначив швейцарський парламентарій.

Водночас, Геєр закликав українське керівництво утриматися від дій, які можуть мати шкідливі наслідки на довгу перспективу для верховенства права і незалежності судової системи в Україні.

Співдоповідач ПАРЄ також погодився із занепокоєннями, висловленими з проблематики відновлення довіри до Конституційного суду президентами Групи держав проти корупції (ГРЕКО) та Венеціанської комісії.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати, що рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набуття чинності цим законом.

У пояснювальній записці вказується, що законопроєкт розроблено з метою забезпечення дотримання конституційного ладу в Україні та недопущення узурпації влади суддями Конституційного суду.

Законопроєкт визнано Президентом як невідкладний.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення Конституційного суду України закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох із них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці й обороні країни.

Президент Комісії Ради Європи за демократію через право (Венеційська комісія) Джанні Букіккіо та голова Групи держав РЄ проти корупції (ГРЕКО) Маріна Мрчели у своєму листі від 31 жовтня до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова висловили занепокоєння конституційною кризою в Україні та запропонували допомогу в її подоланні.