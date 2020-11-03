Конституційна криза: Венеціанська комісія запропонувала Зеленському допомогу

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося під час телефонної розмови Зеленського і Букіккіо.

Зазначається, що сторони зосередили увагу на конституційній кризі в Україні, що розпочалася через рішення Конституційного Суду від 27 жовтня, яким фактично було «обнулено» всю систему боротьби з корупцією, яку наша держава за підтримки, зокрема, й Ради Європи та Венеціанської комісії вибудовувала в останні роки.

Зеленський зауважив, що як глава держави не може допустити ситуації, коли орган, який має давати оцінку відповідності Конституції, виносить неправові рішення, що знищують систему антикорупційних органів, включно з НАБУ, НАЗК та Вищим антикорупційним судом. Він також наголосив, що вважає своїм першочерговим завдання зараз збереження безперервного функціонування НАЗК та антикорупційних органів і посилення ефективності їхньої роботи.

«Джанні Букіккіо запропонував експертизу Венеціанської комісії у цій складній ситуації. Він також наголосив, що в жодному разі не можна ставити під ризик такі важливі питання, як існування Вищого антикорупційного суду, діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, земельна реформа», - йдеться у повідомленні.

Голова Венеціанської комісії зазначив, що спільною метою сьогодні є відновлення довіри до судової системи та особливо до Конституційного Суду.

Президент України запросив Венеціанську комісію до спільної роботи над широкою судовою реформою.

Глава держави подякував Д.Букіккіо за плідну співпрацю – зокрема Венеціанська комісія підготувала понад 150 висновків та експертних оцінок щодо законопроєктів і законів України стосовно судочинства, Антикорупційного суду тощо.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції "Опозиційна платформа – За життя" та депутатської групи "За майбутнє" скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада поінформував про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК, зокрема надати право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

При цьому, враховуючи правову позицію Конституційного Суду, пропонується доручити уряду розробити законопроєкт щодо особливостей правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.