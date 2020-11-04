Е-декларування: законопроєкт Разумкова має розглянути правовий комітет

Комітет Верховної Ради з питань правової політики має надати свій висновок щодо законопроєкту про відновлення електронного декларування та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").

"Цей законопроєкт має розглянути ще комітет з питань правової політики, бо він є профільним комітетом. Після цього він (законопроєкт - ред.) буде в залі, тоді й будемо визначатися", - зазначив Гетманцев.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Разумковим зареєстрували законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК, зокрема надати право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

При цьому, враховуючи правову позицію Конституційного суду, пропонується доручити уряду розробити законопроєкт щодо особливостей правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.