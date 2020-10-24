Зеленський: «Тиша» на Донбасі вже майже 90 днів, але є провокації й постріли
Про це він сказав під час зустрічі із координаторкою системи Організації Об’єднаних Націй в Україні та з гуманітарних питань Оснат Лубрані, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
«Ми співчуваємо сім’ям усіх загиблих на Донбасі, але ще раз хочу наголосити, що весь світ бачить, що за останні 90 днів з початку режиму тиші у нас лише одна бойова втрата. На жаль, ця втрата є, але, тим не менш, ми розуміємо, що цей механізм дійсно працює. Ми вдячні всім нашим партнерам за цю велику роботу. І перш за все дякуємо ООН», – сказав Президент.
Водночас в ОП зауважили, що Президент констатував: “є провокації ворога, постріли і, на жаль, один загиблий військовий, але режим припинення вогню допоміг мінімізувати втрати в українському війську”.
Водночас глава держави запевнив, що радий нагоді поспілкуватись у 75-ту річницю створення ООН, адже Україна є однією з країн-засновниць Організації.
«Ми вдячні за підтримку України, українського суверенітету, нашої територіальної цілісності. Вдячні за всю роботу ООН, спрямовану на досягнення й усталення миру на сході України», – підкреслив Президент.
У свою чергу Лубрані відзначила важливість режиму тиші і для припинення війни, і для безпеки громадян, які живуть на сході.
«Це перемир’я робить таку велику різницю в житті людей. Факт того, як надзвичайно зменшилася кількість загиблих цивільних на Донбасі, – просто вражає. Дуже важливо, що ви виявилися одним з тих, хто відреагував на заклик секретаря ООН щодо важливості припинення вогню», – сказала вона.
«І хоча ми не залучені до цього блоку роботи, ми повністю готові підтримувати саме ваше бачення, робити все для того, щоб було сприйняття у людей в Україні, що дійсно режим припинення вогню і поступове просування до миру надзвичайно важливе і що зрештою цю ситуацію треба доводити до завершення», – додала координаторка системи ООН в Україні.
Лубрані нагадала, що співпраця ООН з Україною спрямована на гуманітарний сектор, відновлення, стабільність та розвиток, і відзначила результати цієї роботи.
Як повідомлялося, режим припинення вогню на Донбасі встановлено від 27 липня.
Фото: ОП