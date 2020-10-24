Зеленський: «Тиша» на Донбасі вже майже 90 днів, але є провокації й постріли

Президент Володимир Зеленський заявив, що режим тиші на Донбасі діє вже майже 90 днів, однак є провокації ворога, постріли й один загиблий український військовослужбовець.

Про це він сказав під час зустрічі із координаторкою системи Організації Об’єднаних Націй в Україні та з гуманітарних питань Оснат Лубрані, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ми співчуваємо сім’ям усіх загиблих на Донбасі, але ще раз хочу наголосити, що весь світ бачить, що за останні 90 днів з початку режиму тиші у нас лише одна бойова втрата. На жаль, ця втрата є, але, тим не менш, ми розуміємо, що цей механізм дійсно працює. Ми вдячні всім нашим партнерам за цю велику роботу. І перш за все дякуємо ООН», – сказав Президент.

Водночас в ОП зауважили, що Президент констатував: “є провокації ворога, постріли і, на жаль, один загиблий військовий, але режим припинення вогню допоміг мінімізувати втрати в українському війську”.

Водночас глава держави запевнив, що радий нагоді поспілкуватись у 75-ту річницю створення ООН, адже Україна є однією з країн-засновниць Організації.

«Ми вдячні за підтримку України, українського суверенітету, нашої територіальної цілісності. Вдячні за всю роботу ООН, спрямовану на досягнення й усталення миру на сході України», – підкреслив Президент.

У свою чергу Лубрані відзначила важливість режиму тиші і для припинення війни, і для безпеки громадян, які живуть на сході.

«Це перемир’я робить таку велику різницю в житті людей. Факт того, як надзвичайно зменшилася кількість загиблих цивільних на Донбасі, – просто вражає. Дуже важливо, що ви виявилися одним з тих, хто відреагував на заклик секретаря ООН щодо важливості припинення вогню», – сказала вона.

«І хоча ми не залучені до цього блоку роботи, ми повністю готові підтримувати саме ваше бачення, робити все для того, щоб було сприйняття у людей в Україні, що дійсно режим припинення вогню і поступове просування до миру надзвичайно важливе і що зрештою цю ситуацію треба доводити до завершення», – додала координаторка системи ООН в Україні.

Лубрані нагадала, що співпраця ООН з Україною спрямована на гуманітарний сектор, відновлення, стабільність та розвиток, і відзначила результати цієї роботи.

Як повідомлялося, режим припинення вогню на Донбасі встановлено від 27 липня.

Фото: ОП