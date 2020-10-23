Україна повідомила МАГАТЕ про загрозу ядерного забруднення на Донбасі – Резніков

Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи через радіаційне забруднення, тому Україна звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії щодо проведення моніторингової місії.

Як передає Укрінформ, про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков на спеціальному Київському безпековому форумі, повідомляється на сайті КБФ.

«Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи. Не лише через забруднення повітря, ґрунту, розриви боєприпасів і замінування - там має місце і ядерне забруднення. Мало хто знає, але в 1979 році на території шахти «Юнком», що зараз знаходиться на окупованих територіях, радянська влада здійснила ядерний вибух: 0,3 кілотонни у тротиловому еквіваленті. Після того капсулу залишили в шахті, але постійно відкачували воду, щоб запобігти потраплянню радіації у ґрунт і воду. Два роки тому окупаційна влада припинила відкачування води, і радіація вже надходить в горизонт питної води», - сказав Резніков.

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За його словами, припинене відкачування води з кількох десятків інших шахт, і це вже за кілька місяців призведе до екологічної катастрофи, що розгорнеться не лише на Донбасі, а і у Ростовській області Росії.

«Я звернувся до МАГАТЕ щодо проведення експертизи, моніторингової місії. На сьогодні питання, чи пропустять моніторингову групу на окуповані території, поки відкрите. Я маю надію, що спостерігачі таки потраплять туди і зафіксують ситуацію з радіоактивним забрудненням», - сказав урядовець.