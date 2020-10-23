Кулеба має питання до Радбезу щодо Росії, але вважає ООН надійним партнером

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба має багато питань до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй через поведінку Росії як держави-постійного члена, однак запевняє, що загалом ООН є надійним другом і партнером України.

Про це він заявив під час урочистої церемонії підняття прапора ООН у Києві з нагоди 75-ї річниці заснування організації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене як міністра нашої держави є багато питань до Ради Безпеки ООН, де Росія як держава-постійний член цього органу дозволяє собі знущатися з принципів Організації Об'єднаних Націй, але в мене немає питань до ООН загалом, тому що вона є надійним другом і партнером України", - підкреслив Кулеба.

Міністр зазначив, що ООН послідовно підтримує Україну, зокрема і в контексті російської агресії проти нашої держави. Він, зокрема, нагадав про ухвалені Генеральною асамблеєю ООН резолюцій щодо територіальної цілісності України, невизнанню спроби незаконної анексії Криму.

Урочиста церемонія з нагоди 75-річчя ООН / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Крім того, за його словами, на гуманітарні цілі в Україні ООН загалом мобілізувала понад пів мільярда доларів США.

Урядовець також нагадав, що за останній рік ООН надала Україні 145 млн доларів США технічної допомоги.

"ООН змогла вирішити або запобігти набагато більшій кількості проблем, ніж кількість тих проблем, які ООН не змогла вирішити. Ніхто не є всемогутнім, але ООН робить все, що в її силах, щоб зберігати мир і розв'язувати проблеми людства. Саме тому Україна беззастережно віддана статуту ООН та підтримує діяльність організації з підтримання миру, захисту прав людини, роззброєння та досягнення Цілей сталого розвитку", - додав він.

У свою чергу координаторка системи ООН в Україні, координаторка з гуманітарних питань Оснат Лубрані зауважили, що ООН розглядає Україну як "країну величезного значення", яка має великий потенціал для участі в регіональних та глобальних програмах.

За її словами, наразі по всій території України працюють 16 агенцій, фондів та програм ООН.

Водночас вона виокремила три пріоритети у співпраці з нашою державою, зокрема, сприяння забезпеченню стійкого мирного середовища в Україні, продовження структурних реформ та забезпечення стратегічних комунікацій, спільне просування питань прав людини та основних свобод, досягнення гендерної рівності.

ООН була заснована 24 жовтня 1945 року. Декларованою метою діяльності організації є підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу.