США розкритикували членство Росії, Китаю й Куби в Раді ООН з прав людини

Державний секретар США Майкл Помпео виступив з гострою критикою щодо набуття членства в Раді ООН з прав людини авторитарними режимами, зокрема, Росією, Китаєм та Кубою, відомими грубим зневаженням прав власних громадян.

Заяву глави американської дипломатії поширив у вівторок Державний департамент США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні Генеральна Асамблея ООН в черговий раз обрала країни з огидною історією порушень прав людини, зокрема Китай, Росію та Кубу", - заявив Держсекретар США, додавши, що минулого року до Ради була обрана Венесуела.

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Помпео нагадав, що у 2018 році президент Трамп вивів США з цього органу ООН "через усталену схему антиізраїльських упереджень, а також через правила членства, які дозволяють отримувати місця в Раді найгіршим у світі порушникам прав людини". Усі заклики Вашингтона негайно реформувати цю структуру ООН залишилися без уваги, зауважив глава Держдепартаменту.

"Нинішні вибори лише підтвердили правильність рішення США вийти (з Ради ООН з прав людини – ред.) та використовувати інші майданчики й можливості для захисту, а також сприяння загальним правам людини", - підкреслив глава американської дипломатії.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок відбулися вибори членів Ради ООН з прав людини, під час яких до складу цього органу була обрана, в тому числі Росія. Як пояснив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, це сталося через брак конкуренції у Східноєвропейській групі.