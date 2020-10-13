Співголови Мінської групи ОБСЄ закликали Азербайджан та Вірменію до перемир’я

Співголови Мінської групи ОБСЄ закликали Азербайджан та Вірменію до перемир’я

Укрінформ
Співголови Мінської групи ОБСЄ (представники РФ, Франції та США) закликали Азербайджан та Вірменію негайно припинити бойові дії у Нагірному Карабасі та відновити гуманітарне перемир’я, про яке було домовлено 10 жовтня.

Як передає Укрінформ, відповідна заява співголів Мінської групи, яка з 1992 року є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання Карабаського конфлікту, опублікована на сайті ОБСЄ.

"Співголови з тривогою відзначають триваюче насильство в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту. Співголови закликають президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна негайно вжити заходів задля повного виконання зобов'язань сторін, згідно з Московською заявою від 10 жовтня, з метою уникнення катастрофічних наслідків для регіону", - йдеться у заяві співголів Ігоря Попова (РФ), Стефана Вісконті (Франції) та Ендрю Шофера (США).

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Вони наголосили на неприпустимості жертв серед цивільного населення за будь-яких обставин. "Співголови закликають сторони негайно імплементувати режим гуманітарного перемир’я, щоб дозволити повернення останків жертв, військовополонених та утримуваних осіб, та закликають сторони терміново домовитись щодо механізму верифікації режиму припинення вогню", - зазначається у заяві.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Вірменії, Азербайджану та Росії Зограб Мнацаканян, Джейхун Байрамов і Сергій Лавров за підсумками переговорів у Москві щодо Нагірного Карабаху досягли домовленості про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.

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Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одна одну в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони урегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

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Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув у 1988 році. У 1994-му - після шести років війни - було підписано Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

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