Співголови Мінської групи ОБСЄ закликали Азербайджан та Вірменію до перемир’я

Співголови Мінської групи ОБСЄ (представники РФ, Франції та США) закликали Азербайджан та Вірменію негайно припинити бойові дії у Нагірному Карабасі та відновити гуманітарне перемир’я, про яке було домовлено 10 жовтня.

Як передає Укрінформ, відповідна заява співголів Мінської групи, яка з 1992 року є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання Карабаського конфлікту, опублікована на сайті ОБСЄ.

"Співголови з тривогою відзначають триваюче насильство в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту. Співголови закликають президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна негайно вжити заходів задля повного виконання зобов'язань сторін, згідно з Московською заявою від 10 жовтня, з метою уникнення катастрофічних наслідків для регіону", - йдеться у заяві співголів Ігоря Попова (РФ), Стефана Вісконті (Франції) та Ендрю Шофера (США).

Вони наголосили на неприпустимості жертв серед цивільного населення за будь-яких обставин. "Співголови закликають сторони негайно імплементувати режим гуманітарного перемир’я, щоб дозволити повернення останків жертв, військовополонених та утримуваних осіб, та закликають сторони терміново домовитись щодо механізму верифікації режиму припинення вогню", - зазначається у заяві.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Вірменії, Азербайджану та Росії Зограб Мнацаканян, Джейхун Байрамов і Сергій Лавров за підсумками переговорів у Москві щодо Нагірного Карабаху досягли домовленості про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одна одну в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони урегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

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Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув у 1988 році. У 1994-му - після шести років війни - було підписано Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.